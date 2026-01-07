Logo R7.com
Países da União Europeia se reúnem para discutir acordo com o Mercosul

Assinatura estava prevista para dezembro, mas Itália e França apresentaram resistência

Conexão Record News

Uma reunião de emergência para tratar o acordo com o Mercosul foi convocada, nesta quarta-feira (7), a pedido dos ministros da Agricultura dos países membros da União Europeia.

