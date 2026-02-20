Países europeus trabalham no desenvolvimento de armas de baixo custo

O Reino Unido e os parceiros do grupo E5 anunciaram uma colaboração para desenvolver novas armas de defesa aérea de baixo custo. A iniciativa visa proteger o espaço aéreo europeu com soluções mais econômicas e eficazes.



