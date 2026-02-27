Logo R7.com
Paquistão declara guerra aberta contra o Afeganistão

Islamabade afirma que age contra grupo terrorista afegão; troca de tiros foi registrada

Conexão Record News|Do R7

O Paquistão lançou ataques aéreos em Cabul, destruindo alvos militares e depósitos de munição, em resposta a ataques do Talibã.

