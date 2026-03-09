Parlamento do Líbano prorroga mandato por dois anos

O Parlamento do Líbano decidiu estender seu próprio mandato por mais dois anos, postergando as eleições que estavam previstas para maio. A decisão foi aprovada por 76 dos 128 deputados e ocorre em um contexto de intensificação das tensões no Oriente Médio.



