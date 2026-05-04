Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Explosão deixa dois mortos em residência na Inglaterra

Incidente aconteceu durante ocorrência de violência doméstica

Link Record News|Do R7

  • Google News

Uma explosão em uma residência no interior da Inglaterra resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas. O incidente aconteceu após a polícia ser acionada devido a um estrondo ouvido nas proximidades. Antes da explosão, havia sido registrada uma ocorrência de violência doméstica no mesmo endereço.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Violência Doméstica
  • reino-unido
  • terrorismo
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.