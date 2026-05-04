Explosão deixa dois mortos em residência na Inglaterra

Uma explosão em uma residência no interior da Inglaterra resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas. O incidente aconteceu após a polícia ser acionada devido a um estrondo ouvido nas proximidades. Antes da explosão, havia sido registrada uma ocorrência de violência doméstica no mesmo endereço.



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