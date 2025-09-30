Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Perigos da Intoxicação por Metanol em Bebidas Adulteradas

Especialista explica riscos do metanol e a dificuldade de detecção caseira

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A ingestão de bebidas adulteradas com metanol tem gerado preocupação devido aos graves riscos à saúde. O professor Marcos Herbelin, especialista em química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esclareceu que o metanol é frequentemente utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas devido ao seu baixo custo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • morte
  • saude
  • Metanol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.