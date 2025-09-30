Perigos da Intoxicação por Metanol em Bebidas Adulteradas

A ingestão de bebidas adulteradas com metanol tem gerado preocupação devido aos graves riscos à saúde. O professor Marcos Herbelin, especialista em química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esclareceu que o metanol é frequentemente utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas devido ao seu baixo custo.



