Pesquisa aponta que brasileiros estão mais endividados
Cartão de crédito e carnê são os principais meios de pagamentos com atrasos
Os brasileiros estão mais endividados e o cartão de crédito segue como a principal causa de atrasos no pagamento, com 85% dos casos, segundo dados de uma pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens).
