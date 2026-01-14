Pesquisa aponta que brasileiros estão mais endividados

Os brasileiros estão mais endividados e o cartão de crédito segue como a principal causa de atrasos no pagamento, com 85% dos casos, segundo dados de uma pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens).



