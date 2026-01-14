Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pesquisa aponta que brasileiros estão mais endividados

Cartão de crédito e carnê são os principais meios de pagamentos com atrasos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os brasileiros estão mais endividados e o cartão de crédito segue como a principal causa de atrasos no pagamento, com 85% dos casos, segundo dados de uma pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • Cartão de crédito
  • Juros
  • Orçamento

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.