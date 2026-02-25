Logo R7.com
Petrobras assume liderança em ranking na América Latina

Resultado foi confirmado após companhia brasileira adicionar US$ 26,3 bilhões desde o fim de 2025

Conexão Record News

A Petrobras assumiu a liderança no ranking das empresas com maior valor de mercado na América Latina. A avaliação estimada é de mais de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 512 bilhões). O resultado foi confirmado depois que a estatal brasileira adicionou US$ 26,3 bilhões (aproximadamente R$ 135 bilhões) desde o fim de 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

