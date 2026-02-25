Petrobras assume liderança em ranking na América Latina

A Petrobras assumiu a liderança no ranking das empresas com maior valor de mercado na América Latina. A avaliação estimada é de mais de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 512 bilhões). O resultado foi confirmado depois que a estatal brasileira adicionou US$ 26,3 bilhões (aproximadamente R$ 135 bilhões) desde o fim de 2025.



