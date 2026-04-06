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Petróleo volta a subir após ameaças de Trump contra o Irã

Brent, referência do barril, atingiu US$ 110 nesta segunda-feira (6)

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O preço referência do barril de petróleo Brent chegou a US$ 110 devido às ameaças do presidente dos Estados Unidos contra o Irã.

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