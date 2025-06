Pix Automático pode deixar débito automático e boleto obsoletos, afirma economista

O Pix Automático começou a funcionar amplamente nesta segunda-feira (16). A nova modalidade lançada pelo Banco Central permite agendar pagamentos recorrentes, como contas de luz, água, academia, entre outros.



“É uma modalidade que tende a ser muito popular, como tudo que é feito com Pix”, afirma o economista Ricardo Buso ao falar sobre o sucesso de adesão ao Pix — em 2024, foram 64 bilhões de transações. Em conversa com o Conexão Record News , Buso pontua que o Pix Automático pode acabar deixando o débito automático e o boleto obsoletos.



O economista acredita, no entanto, que a modalidade não irá substituir o cartão de crédito, que possui seguro contra inadimplência para o recebedor.



Para ter acesso ao serviço, o usuário devem autorizar a opção pelo aplicativo do banco, e as empresas recebedoras precisam liberar a função junto às instituições financeiras. Além de substituir o débito automático, o Pix Automático permite que pessoas sem cartão de crédito tenham acesso a mais tipos de serviços bancários.