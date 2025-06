Planejamento vale mais do que investimento, diz montanhista sobre prática de atividades perigosas

O planejamento é essencial para garantir a segurança nas atividades de montanhismo , segundo Maximo Kausch, guia de montanha. “Muita gente acha que a gente precisa de meios e resgates super caros e muito investimento, mas não”, afirma o especialista.



A morte da brasileira Juliana Marins , que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, poderia ter sido evitada com o uso de uma manta térmica, de acordo com Kausch. “Se bem executado, isso aumenta as chances dela, como ter acesso a um carbogel (um tipo de suplemento energético). Então, é muito mais planejamento do que investimento”, avalia o especialista em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (25).



O corpo de Juliana foi resgatado no Monte Rinjani após uma operação de 7 horas nesta quarta-feira (25). A tragédia levanta questionamentos sobre a necessidade de preparo e organização para emergências em percursos desafiadores.