Plataforma que conecta MEIs e setor público vai trazer mais agilidade e transparência; veja análise

O governo federal lançou, nesta terça-feira (11), a plataforma digital Contrata+Brasil , que conecta prefeituras e MEIs (Microempreendedores Individuais) para contratação de serviços públicos. Por enquanto, a iniciativa irá operar com a oferta de serviços de até R$ 12.500,00 sem a necessidade de licitação.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), o economista Ricardo Buso comentou que é oportunidade para trazer agilidade na prestação de serviços e deixar as contratações públicas mais transparentes.



Buso destacou que a novidade pode contribuir para aumentar o envolvimento da comunidade com a administração pública, trazendo munícipes para realizar serviços em suas próprias cidades, como em escolas ou outros equipamentos públicos.