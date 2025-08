Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia , Dmitri Medvedev, culpou a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pelo fim de um acordo que proibia a instalação de mísseis nucleares de médio e curto alcance , assinado em 1987 por Estados Unidos e União Soviética.



O governo russo acusou os americanos de instalarem armamentos semelhantes na Europa e na região Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos se retiraram do acordo em 2019, acusando a Rússia de descumprir o pacto. Desde então, Moscou afirmou que não implantaria as armas, desde que Washington também não o fizesse.



E segundo o chefe de gabinete da presidência ucraniana , foram encontrados componentes indianos em drones russos usados em ataques recentes contra a Ucrânia. A autoridade afirmou que os equipamentos estavam envolvidos em ataques nas linhas de frente e contra civis, e que é necessário privar os russos da oportunidade de receber componentes de outros países.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Felipe Vidal afirma que isso demonstra algum tipo de participação também tecnológica da Índia no fomento a armamentos russos. “A Índia pode hoje recuar, pode fingir que nada está acontecendo, mas ela pode dobrar a aposta também. A Índia tem essa opção pelo poder econômico do país”, diz.