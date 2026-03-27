Polícia Federal faz operação contra alta abusiva no preço do diesel

A Polícia Federal fez nesta sexta-feira (27) mais uma operação de fiscalização de postos de combustíveis em 11 estados e também no Distrito Federal. O objetivo é combater reajustes indevidos nos preços, mas ainda não foi divulgado um balanço dessa operação.



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