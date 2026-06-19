Porta-voz diz que forças armadas israelenses respeitam acordos

Um porta-voz militar israelense disse que, embora tropas no Líbano tenham liberdade para agir contra ameaças, as forças armadas respeitam os acordos e vão agir conforme as instruções dos líderes israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia dito que tropas israelenses continuariam no Líbano enquanto fosse necessário.



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