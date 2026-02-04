Logo R7.com
Portabilidade de crédito: nova medida pode melhorar renegociação de dívidas

Por enquanto, serviço está disponível apenas para créditos pessoais, sem consignação

Conexão Record News|Do R7

O Banco Central anunciou, nesta terça-feira (4), a possibilidade de portabilidade de dívidas para outras instituições bancárias por meio digital.

