Porteiro atento consegue impedir invasão a condomínio em SP

Mesmo com toda a tecnologia, situação reafirmou a importância de manter uma pessoa no local

Conexão Record News|Do R7

Em São Paulo, um porteiro impediu a invasão de um condomínio ao notar um carro suspeito tentando acessar a garagem sem autorização.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

