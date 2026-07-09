Possível mudança em Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação faz crescer doações de imóveis

O Brasil alcançou um marco histórico em 2025 com o registro de 185.900 escrituras públicas de doação de imóveis. Este número representa um aumento significativo de quase 60% nos últimos cinco anos. Os dados foram divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil nesta quarta-feira e refletem uma tendência crescente entre os brasileiros.



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