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Possível mudança em Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação faz crescer doações de imóveis

Estados podem aumentar tributação sobre transmissão de bens a partir de 2027

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O Brasil alcançou um marco histórico em 2025 com o registro de 185.900 escrituras públicas de doação de imóveis. Este número representa um aumento significativo de quase 60% nos últimos cinco anos. Os dados foram divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil nesta quarta-feira e refletem uma tendência crescente entre os brasileiros.

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