Pré-sal brasileiro: produção de petróleo no campo de Búzios tem 'potencial gigantesco'

A maior unidade produtiva de petróleo em alto mar instalada no Brasil até o momento iniciou suas operações neste sábado (15). O navio-plataforma, que fica a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, no chamado pré-sal brasileiro, tem capacidade de processar até 225 mil barris de óleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (17), João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia, comentou que a descoberta deve avançar alguns passos até consolidar sua produção. “Ainda tem uma análise de viabilidade técnica e econômica para verificar se o potencial produtivo dessa nova descoberta vai ser relevante de ser produzido e economicamente viável”, explicou.



A produção promissora no Campo de Búzios, no entanto, deve colocar o Brasil em posição de relevância gradativa. "Até 2030, (o país) vai ser o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Atualmente, é o oitavo. Então, a gente vai ter um destaque geopolítico muito grande até o final dessa década", pontuou o especialista.