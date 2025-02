Preço atrativo do mototáxi em São Paulo seria fruto do financiamento das empresas, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News , Marcelo Marques da Costa, coordenador da comissão de direito do trânsito da OAB-SP, comentou as polêmicas envolvendo o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo . Nesta quarta-feira (22), a prefeitura registrou uma queixa-crime contra dois aplicativos de transporte que oferecem o serviço. Enquanto isso, as empresas se uniram para não cumprir o decreto que proíbe o transporte de passageiros em motos na cidade.



Segundo o especialista, as companhias estariam injetando dinheiro na modalidade e subsidiando parte do preço das corridas para torná-las mais atrativas para os passageiros. “Depois que o serviço pegar em São Paulo, será que eles vão continuar injetando dinheiro? Porque as mesmas pessoas que hoje estão lutando, dizendo que não podem trabalhar, amanhã vão estar lutando contra o aplicativo pela precarização do serviço”, disse.