Preço do petróleo dispara e registra queda em poucas horas

Donald Trump sinalizou no fim da tarde de segunda (9) que conflito está praticamente concluído

Conexão Record News|Do R7

Com o estado instável do preço do petróleo, desde o início da guerra, o Conexão Record News desta sexta (10) tenta compreender melhor o futuro da mercadoria ao entrevistar o professor da Escola de Economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas) em São Paulo, Daniel Vargas.

