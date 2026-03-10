Preço do petróleo dispara e registra queda em poucas horas

Com o estado instável do preço do petróleo, desde o início da guerra, o Conexão Record News desta sexta (10) tenta compreender melhor o futuro da mercadoria ao entrevistar o professor da Escola de Economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas) em São Paulo, Daniel Vargas.



