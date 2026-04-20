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Preço do petróleo sobe 5% com impasse entre EUA e Irã

Valor das ações asiáticas também apresentou avanço na abertura dos mercados

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Os preços do petróleo subiram mais de 5% nesta segunda-feira (20).

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