Preço dos alimentos vai aumentar ou diminuir em 2025? Economista analisa

Há perspectiva para moderação da inflação em 2025, afirma o economista Ricardo Buso em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (12). O especialista explica que, neste ano, a inflação parte de uma base alta devido aos números alarmantes de 2024. No entanto, a correção não deve deixar o preço dos alimentos em um patamar aceitável, segundo Buso.



Um fator que pode ajudar para a queda do preço dos alimentos é a situação atual do dólar . De acordo com o economista, os preços em 2024 foram muito influenciados pela moeda americana, que atingiu a marca de R$ 6,20 em alguns momentos do ano. “É um fator que nós vimos uma acomodação agora. Por uma série de fatores, o dólar está na casa dos R$5,70”, completa Buso.