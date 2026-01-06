Logo R7.com
Preços de venda de imóveis registram segunda maior alta em 11 anos

Imóveis com um dormitório encerram 2025 com a maior valorização

Conexão Record News|Do R7

A valorização dos imóveis superou a inflação em 2025, com um aumento de 6,52% — a segunda maior elevação em 11 anos. Em algumas capitais, a alta ficou acima da inflação, mesmo abaixo da média nacional, como no Rio de Janeiro, que cresceu 5,21%.

