Preços de venda de imóveis registram segunda maior alta em 11 anos
Imóveis com um dormitório encerram 2025 com a maior valorização
A valorização dos imóveis superou a inflação em 2025, com um aumento de 6,52% — a segunda maior elevação em 11 anos. Em algumas capitais, a alta ficou acima da inflação, mesmo abaixo da média nacional, como no Rio de Janeiro, que cresceu 5,21%.
