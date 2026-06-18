Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Presidente do Irã descreve acordo como 'historico'

Catar também afirmou que a medida representa base sólida para avanço das negociações

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, classificou o acordo assinado com os Estados Unidos como histórico. Ele acredita que o pacto estabelece uma base para a paz por meio do respeito mútuo entre as nações.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • oriente-medio
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.