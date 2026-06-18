Presidente do Irã descreve acordo como 'historico'

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, classificou o acordo assinado com os Estados Unidos como histórico. Ele acredita que o pacto estabelece uma base para a paz por meio do respeito mútuo entre as nações.



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