Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Presidente do Irã propõe 'Otan muçulmana'; ONU tenta libertar navios em Ormuz

Planos ocorrem em meio às negociações para o fim da guerra no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Enquanto o presidente do Irã idealiza a criação de uma nova aliança militar entre os países árabes, as Nações Unidas tentam prosseguir com o plano de resgate dos aproximadamente 11 mil marinheiros presos no estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Oriente médio
  • OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
  • onu

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.