Presidente do Irã propõe 'Otan muçulmana'; ONU tenta libertar navios em Ormuz

Enquanto o presidente do Irã idealiza a criação de uma nova aliança militar entre os países árabes, as Nações Unidas tentam prosseguir com o plano de resgate dos aproximadamente 11 mil marinheiros presos no estreito de Ormuz.



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