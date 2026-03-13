Presidente dos EUA diz que Irã está prestes a se render

Durante uma videoconferência com os líderes do G7 na última quarta-feira (11), o presidente dos Estados Unidos afirmou que o Irã está prestes a se render. Segundo fontes próximas aos governos ouvidas pela agência Reuters, Donald Trump declarou ter eliminado um "câncer" ameaçador e destacou a ausência de uma liderança clara no regime iraniano para formalizar essa rendição.



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