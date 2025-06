Pressão por cessar-fogo não altera planos de ataque do Irã, diz professor.

Apesar da pressão dos países do Golfo Árabe para que os Estados Unidos usem sua influência política no Oriente Médio em favor de um cessar-fogo entre Israel e Teerã, a capital iraniana “segue no seu planejamento de ataques”, segundo o analista internacional Vladimir Feijó.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (17), Feijó comenta que a comunidade internacional, especialmente as nações mais desenvolvidas, tem receio de que uma escalada do conflito prejudique o comércio global. O Irã é considerado um pilar importante no sistema comercial mundial, com diversos países dependendo dos seus insumos.



O analista também aponta a hipocrisia do G7 , grupo que reúne as principais potências econômicas, por condenar os ataques Russos a instalações nucleares ucranianas, mas, ao mesmo tempo, apoiar investidas contra o arsenal iraniano.