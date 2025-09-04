Logo R7.com
Primeira frente fria do mês derruba temperaturas no Sudeste

Região pode apresentar chuvas fracas, mas não há risco de temporais

Conexão Record News|Do R7

Uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul deve derrubar as temperaturas no Sudeste a partir desta sexta-feira (5). Em entrevista ao Conexão Record News, o doutor em meteorologia Giovanni Dolif destaca que, apesar da mudança no tempo, não há previsão para temporais na região. “Devem ser chuvas mais fracas, mais concentradas no litoral”, afirma. Na capital paulista, os termômetros devem registrar queda de cerca de 10 °C.

