Primeira-ministra do Japão recebe 'apoio total' de Trump

Presidente norte-americano afirmou que Sanae Takaichi provou ser líder 'forte, poderosa e sábia'

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A primeira ministra do Japão, Sanae Takaichi, recebeu apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes das eleições legislativas.

  • Donald Trump
  • Eleições
  • Japão

