Primeiro evento na amazônia está no quarto dia de debates

O início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) foi marcado por tensões entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. As expectativas de incluir temas sensíveis na agenda oficial foram frustradas pela resistência dos países ricos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!