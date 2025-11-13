Logo R7.com
Primeiro evento na amazônia está no quarto dia de debates

Foco desta quinta-feira é sobre transição energético e temas como saúde e emprego

O início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) foi marcado por tensões entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. As expectativas de incluir temas sensíveis na agenda oficial foram frustradas pela resistência dos países ricos.

  • sustentabilidade
  • meio-ambiente
  • cop30

