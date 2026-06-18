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Programa de financiamento de carros novos tem juros mais baixos

Governo liberou linha de crédito de R$ 30 bilhões para incentivar motoristas de aplicativos

Conexão Record News|Do R7

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O governo brasileiro anunciou uma nova iniciativa voltada aos motoristas de aplicativos: a liberação de uma linha de crédito no valor total de R$ 30 bilhões.

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