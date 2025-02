Proteção do CPF: entenda como a ferramenta da Receita Federal funciona no combate a fraudes

A ferramenta da Receita Federal que impede a vinculação de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) a novos CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é um serviço valioso para a segurança digital dos brasileiros, segundo o advogado especialista em crimes digitais Flávio D'Urso, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12). "É muito comum a gente ver notícias de casos de empresas investigadas por fraudes, principalmente com licitações, e ao se buscar os sócios chega-se a pessoas que não têm nem conhecimento da existência daquela pessoa jurídica. Com essa ferramenta, isso vai ser evitado", explica D'Urso.



Para quem é MEI (Microempreendedor Individual) , o advogado diz que o bloqueio de vinculação não afeta os CNPJs já criados pelo empreendedor.



A Receita Federal possui, desde o ano passado, o recurso Proteção do CPF , uma forma de combater as crescentes fraudes digitais, com potencial para atender a mais de 155 milhões de brasileiros. O serviço é gratuito e válido no país inteiro.