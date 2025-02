Próximos meses devem seguir batendo recordes de calor, afirma meteorologista

Instabilidade nas precipitações segue predominando no litoral dos estados do Nordeste, alerta a meteorologista da Climatempo Alana Gabriele, em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (6). A chuva forte também continua em todos os estados da região Norte. No Centro-Oeste, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul estão na rota dos temporais.



A meteorologista ainda comenta as altas temperaturas do mês de janeiro de 2025 — o mais quente da história, segundo o serviço Copernicus. “Zero surpresas. A previsão já era que nos próximos anos o calor ia se intensificar cada vez mais. Há 20 meses seguidos, estamos batendo recordes de calor no globo inteiro, e a tendência é que os próximos meses também batam esse recorde de calor.”



Nesta quinta-feira (6), uma onda de calor deve afetar o Rio Grande do Sul, com temperaturas que ultrapassam os 40°C. Na região sudeste, a cidade do Rio de Janeiro tem máxima de 39°C, enquanto a capital paulista pode chegar até a 33ºC, com grandes possibilidades de chuva.