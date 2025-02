Putin busca investimentos americanos para recuperar a economia russa, analisa especialista

O presidente russo Vladimir Putin afirmou, em entrevista nesta segunda-feira (24), ser favorável a investimentos dos Estados Unidos na exploração de minerais nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Segundo o Kremlin, o país tem planos para desenvolver recursos, com grandes possibilidades de cooperação. Putin também classificou como uma “boa ideia” a proposta americana para que Rússia, EUA e China reduzam os gastos militares pela metade.



Ao Conexão Record News , o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli destaca a boa relação do líder russo com Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, e a necessidade de Putin de frear a crise econômica russa. “A Rússia está com uma inflação muito alta, tem perdido capacidade de investimento, aumentou os seus gastos militares de uma maneira exorbitante e se endividou. [...] A gente vai ver a todo momento o Vladimir Putin tentando trazer investimentos econômicos como uma forma de fazer o país crescer”, afirma.