‘Putin não quer negociar a paz’, diz analista sobre presença incerta em reunião na Turquia

O governo russo se recusou a revelar os nomes da comitiva que irá a Istambul discutir a trégua na guerra da Ucrânia nesta quinta-feira (15). A resistência de Moscou para encontrar os ucranianos mostra que “ Putin não quer negociar a paz”, segundo Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), Brustolin vê que o encontro das comitivas não terminará com a pausa no conflito caso os chefes de estado envolvidos, o presidente russo e Zelensky, não compareçam. Ele acrescenta que o presidente americano, Donald Trump, também “não vai comparecer a um evento onde não estarão os presidentes”.



O professor avalia que a União Europeia pressiona o Kremlin com promessas de sanções econômicas na próxima semana, caso a operação militar continue. Brustolin comenta que Putin “tenta ganhar tempo”, mas acredita que o presidente ucraniano não irá a Istambul para conversar com um mero representante do líder russo .