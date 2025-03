Quais cuidados devem ser tomados ao aderir ao novo crédito para trabalhadores com carteira assinada?

Crédito consignado para carteira assinada terá FGTS como garantia, explica o economista Ian Lopes, em entrevista ao Conexão Record News . A linha de crédito começa a valer a partir desta sexta-feira (21). Lopes aponta os cuidados que devem ser tomados ao aderir ao programa.



“O que a gente tem que ter de cuidado é, primeiramente, fazer conta para não se enrolar e ter uma quantidade de dívida que extrapole a nossa capacidade de receita.”



O consignado privado será um empréstimo com juros mais baixos para trabalhadores da iniciativa privada. Atualmente, o consignado para funcionários do setor só está disponível para aqueles cujas empresas tenham convênios com os bancos.