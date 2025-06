Quais cuidados devem ser tomados com a chegada do Pix automático?

O Pix automático — nova modalidade bancária que vai permitir pagamentos agendados para contas como luz e água — deve estar disponível a partir de 16 de junho nas instituições financeiras. Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (4), Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, analisa os impactos do lançamento.



“É sempre positivo quando a gente consegue ter uma forma de pagamento facilitando a inclusão de mais pessoas. Nesse caso do Pix automático, alguns serviços que são por assinatura, que dependem do cartão de crédito para poder fazer o débito, podem ser incluídos”, diz Medina.



O economista aponta que, apesar dos benefícios, é necessário que o usuário fique atento às cobranças. “A pessoa precisa ter, antes de tudo, um controle de orçamento. [...] Precisa ter um controle da conta-corrente para não usar o Cheque Especial, para que no dia tenha o saldo, ela precisa acompanhar também se o valor está correto com o que ela esperava”, completa.