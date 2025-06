‘Quanto mais dependente dos Estados Unidos, mais problemática é a economia’, avalia especialista

Segundo projeções do Banco Mundial , a economia global deve passar pela pior década de crescimento em mais de meio século — apenas 2,3%. Entre as causas, o economista Ricardo Busso destaca, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (16), a pandemia de Covid-19 e o tarifaço de Donald Trump .



“A análise que o Banco Mundial faz é que não só o tarifaço é problemático, mas as retaliações a ele colocam o mundo em uma verdadeira dificuldade. Pelo que ele diz, nós podemos entender que, quanto mais dependente dos Estados Unidos, mais problemática é a economia em questão”, diz.