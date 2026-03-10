Logo R7.com
Quatro países do Oriente Médio reduzem a produção de petróleo por conta da guerra

Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait diminuíram produção em 6,7 milhões de barris por dia

Conexão Record News|Do R7

Em meio à guerra, quatro países do Oriente Médio fazem reduções importantes na produção diária de petróleo. Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait diminuíram a produção conjunta em até 6,7 milhões de barris por dia.

