Quatro países do Oriente Médio reduzem a produção de petróleo por conta da guerra

Em meio à guerra, quatro países do Oriente Médio fazem reduções importantes na produção diária de petróleo. Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait diminuíram a produção conjunta em até 6,7 milhões de barris por dia.



