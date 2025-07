Queda nos preços de alimentos puxa projeção da inflação para baixo, comenta economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Carla Beni, economista e conselheira do Corecon São Paulo, comenta os dados divulgados pelo Banco Central , que mostram ligeira queda na previsão de inflação para este e o próximo ano. Para a inflação deste ano, a estimativa do mercado recuou de 5,10% para 5,09%. Mesmo assim, continua bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para o próximo ano, a expectativa de inflação baixou de 4,45% para 4,44%.



Segundo Carla, a alimentação contribui para essa previsão mais otimista mesmo em meio ao caos gerado pela expectativa do tarifaço de Donald Trump. "Para a nossa sorte, a parte de alimentos, em grande parte, alimentação no domicílio pelo IBGE, ela vem se reduzindo. Alguns itens importantes estão caindo de preço. E também, mesmo com a bandeira 2, vermelha, da energia, que pesa muito, a projeção para frente, para o final do ano, é que a gente tenha um arrefecimento disso", explica.