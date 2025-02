Recebe ligações mudas? Entenda o que são e como não cair em golpes

Ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), Alexander Coelho, especialista em direito digital, proteção de dados e regulamentação de IA (inteligência artificial), explica o mecanismo por trás das ligações recebidas que, quando atendidas, ficam mudas. Coelho detalha que as chamadas são feitas por robôs programados por estelionatários em busca de aplicar golpes.

O especialista pontua que, além dos robôs, alguns criminosos criam falsas centrais telefônicas que conversam com as vítimas que atendem às chamadas feitas pela ferramenta. No entanto, o número de chamadas são muito maiores do que a quantidade de atendentes, o que justifica as famosas ligações mudas