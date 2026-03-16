Receita anuncia novas regras para declaração do IR 2026
Prazo de entrega vai começar no dia 23 de março e terminar em 29 de maio
A Receita Federal anunciou as novas diretrizes para a declaração do imposto de renda em 2023. O período para entrega das declarações começa em 23 de março e termina em 29 de maio. Este ano, devem declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 no último ano fiscal. A restituição será paga em quatro lotes a partir do final de maio.
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