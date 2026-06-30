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Receita Federal paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda

São R$ 16 bilhões destinados a mais de 9,5 milhões de contribuintes

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A Receita Federal iniciou o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira (30). O lote beneficia mais de 9,5 milhões de contribuintes com R$ 16 bilhões injetados na economia.

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