Receita Federal paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal iniciou o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira (30). O lote beneficia mais de 9,5 milhões de contribuintes com R$ 16 bilhões injetados na economia.



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