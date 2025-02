Reconstrução de Gaza demandará logística internacional, afirma especialista

Egito e Jordânia não têm condições de receber refugiados palestinos, afirmou Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11). Em encontro marcado na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump discutirá o futuro da Faixa de Gaza com o rei jordaniano Abdullah. Anteriormente, o republicano sugeriu que os dois países recebessem os refugiados de Gaza, e ameaçou cortar a ajuda norte-americana caso a sugestão não seja aceita.



Para Lucena, é necessário reconstruir o território , mas “precisa de uma colaboração internacional dos parceiros do mundo árabe, caso contrário essas pessoas [refugiados] vão se tornar peregrinos no resto do planeta, o que não é do interesse nem dos palestinos nem de Israel".