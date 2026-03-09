Redução da presença militar chinesa levanta dúvidas

A China reduziu significativamente sua presença militar nas proximidades de Taiwan desde 28 de fevereiro. Apenas dois aviões chineses foram registrados em um período recente de 24 horas na região, contrastando com os 86 detectados no mesmo período do ano anterior. A média diária atual é de seis navios militares chineses ao redor da ilha nos últimos dez dias, semelhante ao ano passado.



