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Redução da Selic é considerada insuficiente por entidades

Copom anunciou corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, passando para 14,25%

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A decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual gerou insatisfação entre entidades.

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