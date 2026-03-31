Relatório alerta para risco ambiental e climático causado pela guerra

Uma pesquisa revelou que, após um mês da guerra no Irã, mais de 300 incidentes que afetam o meio ambiente com algum grau de dano foram identificados. Para se ter uma ideia, em duas semanas de conflitos, 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono foram lançadas na atmosfera.



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