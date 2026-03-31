Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Relatório alerta para risco ambiental e climático causado pela guerra

Observatório identificou 300 incidentes com algum grau de dano no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Uma pesquisa revelou que, após um mês da guerra no Irã, mais de 300 incidentes que afetam o meio ambiente com algum grau de dano foram identificados. Para se ter uma ideia, em duas semanas de conflitos, 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono foram lançadas na atmosfera.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Oriente médio
  • meio-ambiente
  • poluicao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.