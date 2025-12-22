Logo R7.com
Relatórios dos EUA alertam para objetivos de Putin

Dados apontam que líder russo não abandonou ideia de capturar a Ucrânia

Conexão Record News|Do R7

Relatórios da inteligência americana, divulgados pela agência de notícia Reuters, continuam alertando que o presidente russo, Vladimir Putin, não abandonou os objetivos de capturar a Ucrânia.

