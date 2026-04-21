Representante do Conselho de Paz está otimista com acordo com Hamas

O principal enviado do Conselho de Paz dos Estados Unidos para Gaza expressou otimismo quanto à possibilidade de um acordo com o grupo Hamas. Após semanas de discussões intensas e complexas, o diplomata afirmou que será possível alcançar um entendimento benéfico para a população de Gaza.



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